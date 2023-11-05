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Россиянин избил ребенка на детской площадке из-за песни

В Краснодаре мужчина избил мальчика на детской площадке из-за песни

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Depositphotos

Житель Краснодара избил мальчика не детской площадке, мужчине не понравилась песня, которую пел ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Тепличной, на детской площадке сидела группа подростков. По словам очевидцев, дети никому не мешали и вели себя спокойно. Один из мальчиков напевал себе под нос какую-то песню, которая не понравилась проходившему мимо мужчине.

Незнакомец подбежал к 10-летнему мальчику, грубо схватил его за шиворот, отшвырнул на землю и несколько раз ударил упавшего школьника кулаками и ногами.

После произошедшего мальчик остался лежать на асфальте, а дебошир скрылся.

Ранее хулиганы попытались накормить посетителя бара сухариками, а затем избили его ногами.

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