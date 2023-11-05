Иммунолог предупредил об опасности приема витамина D

Витамин Д имеет свойство накапливаться в организме, поэтому его опасно принимать бесконтрольно. Об этом сообщил RT врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«И это очень токсичное вещество, если принимать его в избытке», — отметил эксперт.

В качестве примера он привел беременных женщин, которые пьют витамин Д в больших количествах. По словам Жемчугова, это вызывает окостенение у плода. Врач подчеркнул, то «лишний витамин Д никому не нужен».

Специлист подчеркнул, что является сторонником естественных форм всех витаминов. Жемчугов считает, что лучше ввести в рацион красную жирную рыбу, чем пить «химический омега-3». Он напомнил, что большое количество витамина А содержится в салате из моркови с чесноком.

В начале осени иммунолог объяснил, могут ли продукты с определенным уровнем pH защитить от коронавируса. По его мнению, люди ошибаются, считая, что лимон, чеснок, манго, авокадо, мандарины, могут помочь организму человека бороться с инфекцией.

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