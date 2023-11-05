В Лондоне задержаны более тридцати пропалестинских протестующих

За поддержку Палестины в ходе протестов в Лондоне силами британской полиции были задержаны 34 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции Лондона Карен Финдли.

«В этот напряженный день подавляющее большинство участников демонстраций в центре Лондона вели себя мирно, но в некоторых районах протесты требовали присутствия полиции. Вызывает разочарование тот факт, что отдельные группы людей демонстрировали поведение, которому нет места в Лондоне, что потребовало принять жесткие меры», — заявила Финдли.

На кадрах акций протеста видно, что мусульмане британской столицы выходят на митинга с требованием «Держите мир в чистоте» и звездой Давида в мусорной корзине. Из общего числа задержанных, двое были взяты под стражу британской полицией за нападение на стражей порядка.

В акциях протеста принимают участие десятки тысяч демонстрантов — их безопасность обеспечивают 1300 бойцов британской столичной полиции.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что никто из жителей Республики Дагестан не направлял властям заявки на проведение митингов в поддержку палестинского народа.

Директор агентства Европейского союза (ЕС) по основным правам Майкл О'Флаэрти заявил, что антисемитизм глубоко укоренился в странах объединения.