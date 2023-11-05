Через КПП «Рафах» не прошел ни один иностранец

Никто из иностранцев не перешел границу сектора Газа и Египта на КПП «Рафах» в южной части палестинского анклава в субботу, 4 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Египте.

«Погранпереход не принял в субботу кого-либо из иностранцев или лиц с двойным гражданством, которые должны были перейти из сектора Газа в Египет согласно утвержденному списку имен», — сообщил источник агентства.

В субботу египетские компетентные органы ожидали прибытия 730 человек, 105 из которых являются гражданами Египта. Кроме иностранцев или беженцев, на КПП «Рафах» не прибыли утвержденные машины с пострадавшими.

До этого ХАМАС обвинил Израиль в срыве договоренностей по эвакуации иностранцев из Газы.

Председатель радикального движения Усама Хамдан считает, что КПП «Рафах» на границе Египта с Газой необходимо полностью открыть. Кроме того, он обратился к Международному комитету Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой о сопровождении машин скорой помощи.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.