Названа причина захвата заложника и вооруженного прорыва в аэропорт Гамбурга

Возможной причиной захвата заложника и вооруженного прорыва в аэропорт Гамбурга спор из-за опеки над ребенком, которого удерживает в заложниках отец. Об этом сообщает медиагруппа DPA в социальных сетях.

«Автомобиль все еще стоит на перроне аэропорта Гамбурга. В настоящее время мы исходим из того, что причиной происходящего является спор об опеке. На месте работают группа переговорщиков земельного управления уголовной полиции и психологи. С человеком в машине установлен контакт», — сообщает X медиагруппы.

Полицейские, прибывшие на место ЧП, в данный момент находятся в контакте с вооруженным мужчиной.

До этого стало известно, что вооруженный мужчина, который прорвался на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка.

Известно, что прорвавшийся на площадку для обслуживания самолетов мужчина уже несколько раз открывал огонь из пистолета и устроил несколько поджогов.

Ранее стало известно, чем закончился погром в аэропорту Махачкалы.