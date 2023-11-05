В ОНК Москвы рассказали об условиях содержания блогера Шабутдинова в СИЗО

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал, что блогер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, находится в столичном СИЗО-7, передает ТАСС. Правозащитник посетил блогера в изоляторе.

По словам Мельникова, сейчас Шабутдинов находится в четырехместной камере, где имеется телевизор, холодильник, радиоточка и чайник. Как сообщил он, у блогера нет жалоб на условия содержания в СИЗО.

«Однако, как он говорит, до суда, где ему была избрана мера пресечения, он содержался в изоляторе временного содержания, где ночью было холодно, а сотрудники ИВС отказали ему в выдаче куртки», — продолжил правозащитник.

Он также указал, что Шабутдинов читает в камере произведения Эриха Марии Ремарка. По словам Мельникова, на вопрос о морально-психологическом состоянии блогер ответил: «Держусь».

До этого сообщалось, что 32-летнего Шабутдинова арестовали на месяц и 13 суток — до 16 декабря — по делу о восьми случаях мошенничества, совершенных организованной группой в особо крупном размере.

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении обвиняемого в мошенничестве под стражу. В ходе заседания суд оценил общий ущерб от действий Шабутдинова в 4 млн рублей. Подсудимый вину не признал.

Ранее в отношении блогера Елены Блиновской начали еще одну налоговую проверку за 2023 год.