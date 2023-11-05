Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина держит в заложниках четырехлетнего ребенка

Вооруженный мужчина, который прорвался на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Об этом пишет газета Bild.

«В машине: отец со своим ребенком четырех лет. Ранее сообщалось о двух детях, взятых мужчиной в заложники», — говорится в сообщении.

Издание также указывает, что полицейские сейчас находятся в контакте с вооруженным мужчиной.

До этого сообщалось о двух заложниках-детях, которые находятся в машине вооруженного мужчины, который прорвался в аэропорт Гамбурга.

Известно, что прорвавшийся на площадку для обслуживания самолетов мужчина уже несколько раз открывал огонь и устроил несколько поджогов.

Ранее стало известно, чем закончился погром в аэропорту Махачкалы.