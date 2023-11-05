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Двух заложников заметили у мужчины, прорвавшегося с оружием в аэропорт Гамбурга

У мужчины, ворвавшегося в аэропорт Гамбурга с оружием, заметили детей-заложников

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Michael Probst/AP

У мужчины, ворвавшегося в аэропорт Гамбурга с оружием на машине, заметили двух детей-заложников. Об этом сообщает газета Bild.

«Мужчина удерживает в своей машине двоих детей. Незадолго до того, как вооруженный мужчина был замечен силами безопасности в аэропорту, его жена обратилась в полицию и предупредила офицеров по экстренному номеру телефона, что ее муж мчится в аэропорт с детьми», — сообщает издание.

Известно, что прорвавшийся на площадку для обслуживания самолетов мужчина уже несколько раз открывал огонь и устроил несколько поджогов.

К месту происшествия массового прибывают машины полиции и скорой помощи.

До этого из-за вооруженного мужчины, прорвавшегося на летное поле, аэропорт Гамбурга полностью прекратил авиасообщение.

Руководство аэропорта приняло решение немедленно прекратить работу воздушной гавани, все прибывающие рейсы перенаправлены на запасные площадки.

Ранее стало известно, чем закончился погром в аэропорту Махачкалы.

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