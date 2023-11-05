Двух заложников заметили у мужчины, прорвавшегося с оружием в аэропорт Гамбурга

У мужчины, ворвавшегося в аэропорт Гамбурга с оружием на машине, заметили двух детей-заложников. Об этом сообщает газета Bild.

«Мужчина удерживает в своей машине двоих детей. Незадолго до того, как вооруженный мужчина был замечен силами безопасности в аэропорту, его жена обратилась в полицию и предупредила офицеров по экстренному номеру телефона, что ее муж мчится в аэропорт с детьми», — сообщает издание.

Известно, что прорвавшийся на площадку для обслуживания самолетов мужчина уже несколько раз открывал огонь и устроил несколько поджогов.

К месту происшествия массового прибывают машины полиции и скорой помощи.

До этого из-за вооруженного мужчины, прорвавшегося на летное поле, аэропорт Гамбурга полностью прекратил авиасообщение.

Руководство аэропорта приняло решение немедленно прекратить работу воздушной гавани, все прибывающие рейсы перенаправлены на запасные площадки.

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