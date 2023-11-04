Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Гамбурге в аэропорту заметили вооруженного мужчину

Bild: из-за вооруженного мужчины аэропорт Гамбурга прекратил авиасообщение

Из-за вооруженного мужчины, прорвавшегося на летное поле, аэропорт Гамбурга полностью прекратил авиасообщение, сообщает газета Bild.

По данным издания, вооруженный человек был обнаружен в районе первого терминала воздушной гавани — его заметили в машине. После этого подозреваемый прорвал при помощи транспорта барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов.

В данный момент вооруженный мужчина находится на этой площадке, на место происшествия прибывает местная полиция.

Руководство аэропорта приняло решение немедленно прекратить работу воздушной гавани, все прибывающие рейсы перенаправлены на запасные площадки.

До этого стало известно, чем закончился погром в аэропорту Махачкалы.

Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, двое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Установлено более 150 активных участников акции, 60 из них доставлены в отделы полиции.

Ранее женщина выбежала на взлетную полосу в аэропорту и сорвала рейс

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий