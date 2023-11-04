В Гамбурге в аэропорту заметили вооруженного мужчину

Из-за вооруженного мужчины, прорвавшегося на летное поле, аэропорт Гамбурга полностью прекратил авиасообщение, сообщает газета Bild.

По данным издания, вооруженный человек был обнаружен в районе первого терминала воздушной гавани — его заметили в машине. После этого подозреваемый прорвал при помощи транспорта барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов.

В данный момент вооруженный мужчина находится на этой площадке, на место происшествия прибывает местная полиция.

Руководство аэропорта приняло решение немедленно прекратить работу воздушной гавани, все прибывающие рейсы перенаправлены на запасные площадки.

До этого стало известно, чем закончился погром в аэропорту Махачкалы.

Более 20 человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы, двое находятся в крайне тяжёлом состоянии. Установлено более 150 активных участников акции, 60 из них доставлены в отделы полиции.

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