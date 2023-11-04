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В Киеве сняли советскую звезду со стелы в честь 60-летия Победы над Германией

В Киеве демонтировали советскую звезду со стелы в честь 60-летия Победы

В Киеве завершили работы по демонтажу советской звезды со стелы, которую установили в честь 60-летия Победы над фашистской Германией. Об этом пишет ТАСС.

Обелиск расположен на проспекте Победы. Это название проспект получил в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако в начале 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что дорогу переименовали в Брестский проспект.

До этого стало известно, что власти украинского Львова намерены в ближайшее время снести памятник на улице Выховского, который в народе олицетворяется с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.

В советское время улица Выховского носила имя Терешковой, однако в 90-е ее переименовали. Скульптура же продолжила ассоциироваться с женщиной-космонавтом, которая находится под украинскими санкциями.

27 октября в Киеве демонтировали бюст русского поэта Александра Пушкина, который находился на территории 153-й гимназии.

Ранее в Харькове на Украине скрыли изображение с маршалом Жуковым.

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