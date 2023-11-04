Сбежавшего из тюрьмы бывшего президента Гвинеи нашли

Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара, который бежал утром 4 ноября из тюрьмы, пойман и его вернули в заключение. Об этом сообщил агентству AFP глава информационного отдела армии Ансума Тумани Камара.

Он отметил, что бывший глава страны жив и здоров, но других деталей инцидента он больше не раскрывал.

Ранним утром группа спецназа со стрельбой прорвалась на территорию крупнейшей тюрьмы в столице и помогла бежать Камаре и еще двум заключенным. Центр города заблокировали подразделения сил безопасности.

Мусса Дадис Камара и несколько его сторонников содержались в тюрьме за расправу над представителями оппозиции.

В декабре 2008 года капитан Камара возглавил военный переворот в Гвинее и его провозгласили президентом. В декабре 2009 года на Камара совершили покушение, он с тяжелым ранением попал госпиталь в Марокко. В январе 2010-го Камара был за пределами Гвинеи, откуда заявил, что отказывается от управления страной и не вернется на родину.

Однако 25 сентября этого де года он неожиданно приехал в Гвинею. При этом он заяви, что будет участвовать в судебном процессе над ним и 11 членами его правительства. Камара настаивал на своей невиновности и непричастности к убийству на столичном стадионе, но суд признал его виновным.

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