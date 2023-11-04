Николай Патрушев выступил на марафоне Знание.Первые

День народного единства символизирует преодоление российским народом внутренних и внешних угроз через сплоченность. Об этом на просветительском марафоне Знание.Первые заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что под воздействием внешних сил Россия неоднократно стояла на грани потери суверенитета, но русский народ смог объединиться, восстановил сильную власть и вышел на путь самостоятельного развития. По его словам, основой государственности РФ всегда было народное единство, вера и сильная вертикаль власти.

«Все это выстрадано временем. Величие России всегда страшило Европу, поэтому целью внешних врагов во все времена было разрушение нашего государства. Природные, духовные, людские богатства России, ее огромные территории всегда вызывали и будут вызывать зависть и алчность недругов. Это регулярно проявлялось в попытках враждебного идеологического воздействия на страну, обмана, политических интриг, экономического закабаления и прямой агрессии, но поползновениям всегда давался мощный отпор», — сказал он.

По его словам, итогом десятилетия безоглядных либеральных реформ стало сползание России до уровня слаборазвитых стран, с угрозой полной утраты своего политико-экономического суверенитета.

«Иностранные советники, которые наводнили Россию, поощряли сепаратизм, навязывали кабальные долговые обязательства, делали ставку на стимулирование хаоса и введение внешнего управления страной. Но многонациональный народ России снова сплотился и отстоял свою Родину», — отметил Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что Россия занимает уникальное место в системе международных отношений, последовательно отстаивает свои национальные интересы при осуществлении внешней политики.

«В мире XXI века на фоне новой расстановки экономических, цивилизационных, военных сил Россия должна быть суверенной, влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя как нация, быть и оставаться Россией», — заключил он.