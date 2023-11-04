Вице-премьер РФ Александр Новак посетил павильон «Роснефти» на выставке «Россия»

Россия ничем не уступает по инновационности, научным разработкам, новым технологиям и оборудованию западным компаниям. Об этом во время посещения павильона «Роснефти» на ВДНХ в первый день работы международной выставки-форума «Россия» заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

В ходе осмотра павильона вице-президенты «Роснефти» рассказали зампреду правительства о новых проектах и достижениях компании.

«В этом смысле компания «Роснефть» — абсолютный лидер и по объемам добычи, и по импортозамещению, по всем вопросам разработок и новых достижений. Здесь реализуется вся цепочка от науки до внедрения новых технологий», — отметил Новак.

Отмечается, что в павильоне на ВДНХ основные достижения «Роснефти» представлены в виде мультимедийных интерактивных экспонатов. Так, за 30 лет объем добычи нефти Компанией вырос в 18 раз и в сегодня превышает 200 млн тонн в год, что составляет порядка 6% мировой добычи. Объем налогов и выплат «Роснефти» в бюджет РФ за последние 25 лет вырос в 500 раз, до 4 трлн руб. по итогам 2022 года.