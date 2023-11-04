Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве отправил под домашний арест мужчину за поджог военкомата

В Москве мужчина получил арест за поджог военкомата

close
100%
Depositphotos

Черемушкинский суд Москвы заключил под домашний арест мужчину за поджог военного комиссариата. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — указывается в материале.

Согласно данным суда, ограничение свободы обвиняемого продлится в течение 1 месяц и 30 суток. Мужчине вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации, сказано в публикации.

Других подробностей об обстоятельствах совершения поджога пока не приводится.

Накануне неизвестный поджег релейные шкафы на пути к международному аэродрому Рощино в Тюмени.

В октябре в Зеленодольске была задержана кассир сетевого супермаркета за попытку поджога военкомата, пойти на преступление женщину заставили телефонные мошенники.

Ранее пьяный россиянин дважды пытался сжечь военкомат.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий