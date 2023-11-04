Суд в Москве отправил под домашний арест мужчину за поджог военкомата

Черемушкинский суд Москвы заключил под домашний арест мужчину за поджог военного комиссариата. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — указывается в материале.

Согласно данным суда, ограничение свободы обвиняемого продлится в течение 1 месяц и 30 суток. Мужчине вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации, сказано в публикации.

Других подробностей об обстоятельствах совершения поджога пока не приводится.

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