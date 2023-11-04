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Зеленский прокомментировал заявление Залужного о тупике на фронте

Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупике в конфликте с РФ

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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Владимир Зеленский заявил, что не считает патовой сложившуюся ситуацию в зоне СВО. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, комментируя интервью главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

По его словам, Украина оказывалась в более сложной ситуации, чем сейчас. Зеленский также отметил, что в наступательных операциях ВСУ берегут своих солдат.

«Люди устали. Все устают и есть разные мнения. Здесь ничего такого нет. Но это не патовая ситуация», — заявил украинский лидер.

2 ноября главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что конфликт на территории страны зашел в тупик. Военачальник признал, что украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

Он выразил уверенность, что изменить ситуацию на фронте в пользу Киева поможет только резкий технологический скачок. Выйти из тупика украинским войскам позволит лишь изобретение, по своей значимости сравнимое с китайским порохом, резюмировал военачальник.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина уверовала в возможность «победы над РФ на поле боя», но это невозможно.

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