МВД по Дагестану не издавало приказ о переходе полиции на усиленный режим работы

Министерство внутренних дел по Республике Дагестан не издавало приказ о переходе региональной полиции на усиленный режим работы и проведении рейдов 5 ноября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального полицейского главка.

«Информация носит фейковый характер», — заявили в ведомстве.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с обновленным составом Общественной палаты говорил, что те, кто спровоцировал события в Дагестане, хотели раскачать Россию изнутри.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее мусульмане Дагестана провели молитву за жертв Палестины.