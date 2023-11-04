Россиянка вывихнула бедро и четыре дня провела в квартире без воды и еды

В Калининграде спасли женщину, которая вывихнула бедро и четыре дня просидела дома без воды и еды. Об этом сообщает УМВД по региону.

Сообщение о пропаже одиноко проживающей женщины, работающей воспитательницей в детском саду, поступило от ее коллеги. Жительница Калининграда на протяжении нескольких дней не открывала дверь и не выходила на связь.

30 октября оперуполномоченный прибыла по адресу пропавшей и выяснила, что дверь закрыта изнутри и в квартире горит свет. Сотрудница полиции заглянула в окно через балкон при помощи приставной лестницы и обнаружила воспитательницу неподвижно лежащей на полу.

«Как показал предварительный осмотр, у пострадавшей был вывих бедренного сустава. В таком положении, без еды и воды, горожанка провела четыре дня», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Москве спасли кота, который четыре дня провел в машине без воды и еды.