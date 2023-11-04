Под Волгоградом шестиклассница после уроков сбежала из дома замуж

Под Волгоградом 12-летняя школьница убежала из дома, чтобы выйти замуж. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 1 ноября в селе Дубовый овраг. Девочка после уроков вызвала себе такси и отправилась, предположительно, на вокзал. Сейчас ее местоположение устанавливается. Полицейские ищут тех, кто мог видеть ребенка.

По словам матери школьницы, девочка решила выйти замуж за молодого человека из Пензы, передает Shot. Предварительно, они могли познакомиться в социальных сетях. Его личность устанавливается. До этого ребенок никогда не сбегал из дома.

До этого в Подмосковье братья 11 и 13 лет сбежали из дома, потому что один боялся признаться в плохих оценках, а второй — в потере телефона. Дети вечером 20 октября уехали в Москву.

Ранее в Кемерово школьник сбежал из дома, потому что не хотел делать уроки.