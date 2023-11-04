Украина уверовала в возможность «победы над РФ на поле боя», но это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на мероприятии Российского общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия».

«Теперь очевидно, что это невозможно», — заключил Песков.

Тем временем представитель украинского министерства обороны Геннадий Коваленко заявил , что Украина больше не сможет продолжать боевые действия, если страны Запада откажутся от поддержки государства.

При этом журналисты газеты The Washington Post подчеркнули, что в настоящее время внимание западных стран сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке. Более того, политические споры внутри США также могут негативно повлиять на продолжение поддержки Украины.

В то же время журналист обратил внимание на тяжелую ситуацию в зоне украинского конфликта. По его словам, текущий этап боевых действий существенно «изнуряет» Киев.

2 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что конфликт на территории страны зашел в тупик. Военачальник признал, что украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев рассказал, сколько немецкие власти потратили на военную помощь Украине с начала конфликта.