В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

1 ноября в Севастополе также объявляли воздушную тревогу.

Тогда дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города объявляла в своем Telegram-канале, что в Севастополе морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

По данным Telegram-канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах региона, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

1 ноября на территории Севастополя также объявляли воздушную тревогу. Проезд машин по Крымскому мосту возобновили через 50 минут после перекрытия движения.

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