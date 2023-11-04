В Кремле выразили уверенность, что Путин побывает на новой выставке на ВДНХ

Президент России Владимир Путин в будущем посетит Международную выставку-форум «Россия», открывшуюся 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Информацию пресс-секретарь российского главы государства подтвердил после выступления на марафоне общества «Знание» в столице.
«У меня нет сомнений, что он здесь побывает», — пояснил Песков.
По его словам, точной даты визита Путина на данную экспозицию пока нет.
«Мы вам сообщим», — пообещал журналистам Песков.
Также Песков назвал выставку-форум «реинкарнацией ВДНХ» советского времени, но созданной в «незаскорузлом виде».
В субботу, 4 ноября, в День народного единства в городе открылась международная выставка-форум «Россия». Она продлится до 12 апреля 2024 года. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию.
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