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Первые случаи заболевания гонконгским гриппом выявили в России

В России зарегистрировали первые случаи заболевания гонконгским гриппом

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Pexels

В России зарегистрировали первые случаи заболевания гонконгским гриппом. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на Роспотребнадзор.

По информации издания, три случая заболевания выявили в Тюменской области. Также в Орле заболел учащийся в одном из техникумов молодой человек.

Для заболевания характерны головная боль, насморк, сухой кашель и высокая температура. Симптомы недуга проявляются уже через один-два дня после заражения.

Грипп получил свое название после пандемии 1968 года, начавшейся в Гонконге. Позже болезнь распространилась по миру.

Академик РАН Геннадий Онищенко оценил возможность введения ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19. По его словам, оснований для этого не предвидится.

Ранее в некоторых регионах России заметили подъем заболеваемости гриппом и ковидом.

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