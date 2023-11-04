Защита обжалует арест блогера Шабутдинова

Защита блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова обжалует его арест по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Никита Апаликов.

Московский суд арестовал до 16 декабря Шабутдинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В прокуратуре отметили, что в ходе судебного заседания прокурор поддержал поступившее в суд ходатайство и просил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу

Защита Шабутдинова просила избрать в качестве меры пресечения залог в 4,1 млн рублей или домашний арест. Однако у суда были достаточные основания полагать, что обвиняемый может скрыться, потому что у него есть паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны.

По данным прокуратуры Москвы, 32-летний блогер и бизнес-тренер обвиняется в 8 эпизодах мошенничества. Свою вину он не признает.

Бывшие ученики Like Центра под руководством арестованного Шабутдинова до этого подали иски из-за незаконных отказов в возврате денежных средств за обучение. Они требуют вернуть 11 млн рублей.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.