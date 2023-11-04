Защитник Шабутдинова рассказал об уплаченных бизнес-тренером налогах

ayazshabutdinov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, выплатил за 2022 год налоги на сумму 40 млн рублей. Об этом заявил ТАСС адвокат обвиняемого блогера Никита Апаликов.

По словам защитника фигуранта расследования, сумма уплаченных налогов за прошлый год в 10 раз больше, чем сумма инкриминируемого ущерба.

«Только за прошлый год Шабутдинов заплатил налоги на сумму в 10 раз большую, чем те 4 млн рублей, которые значатся в деле как сумма ущерба. Это 40 млн рублей», — пояснил Апаликов.

Также адвокат добавил, что сторона защиты не согласна с решением Таганского суда отправить Шабутдинова под арест до 16 декабря.

Известно, что Шабутдинову было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Предприниматель свою вину не признал.

Также руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявляла, что блогер Шабутдинов является самым крупным инфомошенником в России.

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