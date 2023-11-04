Суд арестовал блогера Аяза Шабутдинова

Московский суд арестовал до 16 декабря блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд заключил обвиняемого под стражу», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в ходе судебного заседания прокурор поддержал поступившее в суд ходатайство и просил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу

Защита Шабутдинова просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест. Однако у суда, как заявили в прокуратуре, имеются достаточные основания полагать, что обвиняемый может скрыться, так как он имеет паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны.

По данным прокуратуры Москвы, 32-летний блогер и бизнес-тренер обвиняется в 8 эпизодах мошенничества. Свою вину он не признает.

Бывшие ученики Like Центра под руководством арестованного Шабутдинова ранее подали иски из-за незаконных отказов в возврате денежных средств за обучение. Они требуют вернуть 11 млн рублей.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.