Названо число пострадавших при ударе израильских войск по школе в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию школы Аль-Фахура, расположенной на севере сектора Газа. В результате атаки ранения получили более 150 человек, сообщил телеканал Al Hadath.

По данным СМИ, школа находится в лагере палестинских беженцев Джебалия. Как отметили журналисты, после эскалации конфликта данное образовательное учреждение стало «крупнейшим центром убежища» на территории анклава.

Всего в здании были размещены тысячи мирных жителей, которые покинули свои дома из-за авиаударов со стороны израильских войск. Однако в этот раз под обстрел попала сама школа, из-за чего пострадали более 150 граждан.

Журналисты отметили, что некоторые получили тяжелые ранения. Всех выживших направили в больницу Аль-Шифа, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Утром 4 ноября арабский телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные нанесли удар по зданию школы на севере сектора Газа. Речь шла о школе Аль-Фахура, которой управляет Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В материале было указано, что атаку совершила израильская авиация и в ходе операции использовала бомбы. В тот момент точная информация о количестве пострадавших не уточнялась.

Ранее бывший чиновник ООН сравнил события в секторе Газа с геноцидом.