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Двое подростков избили мальчика на детской площадке

В Петербурге на подростков, избивших мальчика, возбуждено уголовное дело

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Shutterstock

Двое подростков напали на 12-летнего школьника во дворе дома во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел еще в конце августа, но с заявлением в полицию отец пострадавшего мальчика обратился только 1 ноября. По словам мужчины, во дворе дома по улице Купчинской, к его 12-летнему сыну подошли двое подростков и сильно избили мальчика.

Одного из хулиганив задержали, 15-летний школьник рассказал, что устроил драку вместе со своим другом — гражданином одного из государств ближнего зарубежья, его разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.

Ранее хулиганы попытались накормить посетителя бара сухариками, а затем избили его ногами.

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