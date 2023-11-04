Путин возложил цветы в честь Дня народного единства

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве в честь Дня народного единства. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с Путиным в церемонии приняли участие представители духовенства, включая патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина, главного раввина России Берла Лазара и многих других.

Также на мероприятии можно было увидеть представителей общественных и волонтерских организаций, в том числе из ДНР и Запорожской области.

День народного единства ежегодно празднуют в России 4 ноября, начиная с 2005 года. В своем недавнем поздравительном слове Путин напомнил, что праздник приурочен к событиям, которые произошли «каких-то 400 с небольшим лет назад». Он отметил, что единство народа во все времена было ключевой составляющей выхода страны на новые рубежи.

Ранее жителей столицы поздравил с Днем народного единства мэр Москвы Сергей Собянин.