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На почте задержали москвича, которому пришла посылка с наркотиками из Испании

Shot: в Москве задержали контрабандиста, доставлявшего наркотики из Испании почтой

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Москве задержали контрабандиста, который доставлял наркотики из Испании почтой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, на таможенном посту в Шарапово в посылке из Испании обнаружили четыре флакона с густым кодеином общей массой около килограмма. Получателя запрещенных веществ задержали, когда он пришел в отделение почты.

Контрабандистом оказался 23-летний житель Люберец, который в последнее время был безработным. В отношении россиянина возбудили уголовное дело — его отпустили под подписку о невыезде. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

До этого неизвестные полицейские украли почти килограмм наркотиков из вещдоков в Якутии. Факт похищения запрещенных веществ вскрылся во время судебного заседания.

Ранее полицейский стал фигурантом дела после передачи наркотиков обвиняемому в суде.

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