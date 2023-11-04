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Икона Казанской Божией Матери вернется в собор на Красной площади

Патриарх Кирилл передал Казанскому собору икону Казанской Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, бывший в ополчении Минина и Пожарского, в Казанский храм, находящийся на Красной площади, где он хранился исторически, передает РИА Новости.

«Образ вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен», — сказал патриарх в Казанском храме после молебна перед иконой.

До этого сообщалось, что патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил оригинальную икону Казанской Божией Матери. Оригинал иконы считался утраченным более 100 лет назад. По словам священнослужителя, именно по этому образу была создана национальная святыня.

В июне патриарх Кирилл заявлял, что переданная РПЦ «Троица» Рублева пробудет в Храме Христа Спасителя год. После этого ее вернут в Троице-Сергиеву лавру. В данный момент там находится ее копия.

Ранее сообщалось, что в состоянии «Троицы» Андрея Рублева не было обнаружено деструктивных изменений.

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