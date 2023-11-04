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Ротвейлер выпал с балкона третьего этажа и покалечил беременную женщину

Metro: в Италии ротвейлер выпал с балкона третьего этажа и покалечил беременную

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Depositphotos

В центре Рима беременная женщина получила серьезные травмы, из-за ротвейлера, выпавшего с третьего этажа. Об этом сообщает Metro.

28-летнюю итальянку госпитализировали с одной из центральных улиц Рима, когда на нее упал ротвейлер. Собака находилась на балконе третьего этажа и по неустановленной пока причине выпрыгнула с него, пес упал прямо перед беременной.

От испуга женщина упала на мостовую и сильно ударилась головой, она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Собаку спасти не удалось. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские, устанавливается владелец пса.

Ранее пьяная россиянка натравила ротвейлера на полицейских и напала на них с обувной ложкой.

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