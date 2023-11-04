Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Поздравление опубликовано в Telegram-канале градоначальника.

«С Днем народного единства, дорогие москвичи! Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплочённости перед лицом испытаний. Мы — вместе. Мы — едины», — написал он.

При этом Собянин подчеркнул, что это единство заряжает каждого энергией для больших дел на благо города и страны.

Также мэр Москвы пожелал жителям столицы крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства.