Кравцов заявил, что Россия входит в топ-10 стран по качеству школьного образования

Россия входит в топ-10 стран по качеству школьного образования. Об этом «Известиям» сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он напомнил о непростом периоде существования школ в 90-е, когда педагоги не получали зарплаты, учебные заведения долгое время не ремонтировались, а люди по факту «жили в пропасти». Текущая ситуация, считает Кравцов, отличается в лучшую сторону.

«Сегодня наша страна вошла в десятку стран по качеству школьного образования, строятся новые школы по поручению президента, идет большая программа обновления школ, ремонта», — заявил чиновник.

Он добавил, что власти уделяют большое внимание и зарплатам учителей, которые сейчас соответствуют среднему экономическому показателю. Более того, по словам Кравцова, классные руководители получают дополнительные 5 тыс. рублей к своему доходу ежемесячно.

До этого сообщалось, что в России хотят уменьшить бюрократическую нагрузку для педагогов всех уровней.

Ранее в российском городе открыли памятник первому учителю.