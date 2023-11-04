В Москве открылась международная выставка-форум «Россия»

В Москве 4 ноября, в День народного единства, на ВДНХ стартовала международная выставка-форум Россия. Она продлится до 12 апреля 2024 года, сообщают организаторы на официальном сайте.

На выставке-форуме «Россия» 89 регионов РФ, а также десятки ключевых российских компаний и ведомств представят свои экспозиции и выставочные пространства. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию.

Предусмотрена образовательная программа, которая включает лекции, практикумы, тренинги, круглые столы, семинары, викторины, мастер-классы, презентации и другие события. Ключевым же мероприятием программы станет просветительский марафон «Знание. Первые», который пройдет с 4 по 6 ноября.

Будет и культурно-развлекательная программа: концерты, фестивали, экскурсии и мастер-классы. В частности, состоится фестиваль «Россия — территория вкуса». На нем представят достижения и многообразие российской гастрономии, отметил RT.

Гости выставки-форума «Россия» смогут посетить универмаг, в котором представлена продукция более 700 производителей, в том числе можно будет приобрести российские бренды одежды. Кроме того, пройдет ярмарка фермерской продукции и виноделов.

С 9 ноября по 14 января состоятся Дни регионов, во время которых будут представлены достижения, экономический и культурный потенциал российских субъектов.

Попасть на выставку-форум «Россия» можно бесплатно. При этом на отдельные мероприятия требуется регистрация на официальном сайте выставки — www.russia.ru. Часы работы: вторник — четверг с 10:00 до 21:00, пятница — воскресенье с 10:00 до 22:00. Понедельник — выходной день.

Накануне в Кремле заверили, что на выставке «Россия» побывает все руководство страны. По оценке пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, для организации мероприятия была проделана титаническая работа высокого качества, о чем свидетельствует технологическое оформление выставки.

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на выставке покажут, как Москва превращалась в мегаполис. Это будет цифровое историческое шоу. Власти столицы представят регионам инновационные проекты и поделятся опытом строительства новых станций метро и создания популярных сервисов.

Ранее в Кремле рассказали, когда Путин посетит выставку-форум «Россия».