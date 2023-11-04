Неизвестные полицейские похитили почти килограмм наркотиков из вещдоков в Якутии

В Якутии неизвестные полицейские украли почти килограмм наркотиков, хранившихся в вещдоках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, факт похищения наркотиков вскрылся во время судебного заседания по делу об обнаружении почти килограмма запрещенных веществ в поселке Передуй.

Во время демонстрации главной улики, в качестве которой выступил пакет с наркотиками, прокурор обратил внимание, что его вскрывали. Повторная экспертиза подтвердила, что внутри нет запрещенных веществ — кто-то их подменил.

Следственный комитет 30 октября возбудил уголовное дело по факту хищения наркотических средств, сообщает Baza. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подменившего содержимое пакета.

Ранее в Воронеже молодой человек украл из магазина алкоголь, чтобы купить наркотики.