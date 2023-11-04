Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестные полицейские похитили почти килограмм наркотиков из вещдоков в Якутии

Baza: в Якутии полицейские украли почти килограмм наркотиков из вещдоков

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Якутии неизвестные полицейские украли почти килограмм наркотиков, хранившихся в вещдоках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, факт похищения наркотиков вскрылся во время судебного заседания по делу об обнаружении почти килограмма запрещенных веществ в поселке Передуй.

Во время демонстрации главной улики, в качестве которой выступил пакет с наркотиками, прокурор обратил внимание, что его вскрывали. Повторная экспертиза подтвердила, что внутри нет запрещенных веществ — кто-то их подменил.

Следственный комитет 30 октября возбудил уголовное дело по факту хищения наркотических средств, сообщает Baza. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подменившего содержимое пакета.

Ранее в Воронеже молодой человек украл из магазина алкоголь, чтобы купить наркотики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий