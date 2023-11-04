В Киеве демонтируют советскую звезду со стелы в честь Великой Победы

Власти Киева приступили к демонтажу советской звезды со стелы на проспекте Победы. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, на место прибыла техника, которая приступила к работам по снятию звезды.

Отмечается, что украинские СМИ называют улицу проспектом Победы, несмотря на то, что киевские власти заявляли о ее переименовании в Брестский проспект. Свое изначальное название улица получила в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1985 году.

Стелу со звездой здесь установили на 60-летие Победы.

До этого сообщалось, что во Львове собираются снести памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. В настоящее время городские власти согласовывают документацию.

А 27 октября в Киеве демонтировали бюст поэта и писателя Александра Пушкина на территории гимназии №153.

Ранее памятник советским солдатам пытались осквернить в Будапеште.