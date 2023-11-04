Школьник из Подмосковья впал в кому на уроке литературы

В Подольске девятикласснику стало плохо во время урока, мальчик начал испытывать трудности с дыханием. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в подольской школе №12, ученику девятого класса стало плохо на уроке литературы, подросток начал задыхаться и не понимал, где находится.

Вовремя сориентировалась педагог, женщина вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали, у него диагностирована кома неясной этиологии.

По словам родителей старшеклассника, проблем со здоровьем мальчик не испытывал, серьезных травм не получал.

Ранее семиклассница выпала из окна школы после полученной двойки.