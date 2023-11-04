В Китае на таможне застряли около 100 российских туристов

Около 100 российских граждан не могут покинуть китайскую таможню в городском округе Хэйхэ и вернуться в Благовещенск. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«В связи с гидрологической обстановкой на пограничной реке Амур и переходом на осуществление перевозок судами на воздушной подушке ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск — Хэйхэ 4 ноября остается непростой», — пояснили в ведомстве.

Как отметили представители министерства, правительство региона продолжает решать возникающие вопросы при сотрудничестве с китайскими властями в Хэйхэ. При этом сотрудники ведомства призвали туристов сохранять спокойствие и не нарушать очередь на посадку.

Ожидается, что 4 ноября для перевозки российских граждан будет выделено одно судно на воздушной подушке. На следующий день на линию планируется вывести еще одно транспортное средство, которое сейчас ремонтируется.

Также в ведомстве рекомендовали путешественникам продолжать поддерживать контакт со своими туристическими агентствами, которые при необходимости должны обеспечить размещение людей в отелях. В конце представители Минэкономразвития Амурской области указали, что российским гражданам следует пока воздержаться от поездок в Хэйхэ без особой надобности.

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