С Трампа сняли судебный запрет на высказывания

Федеральный апелляционный суд США временно снял с экс-президента Дональда Трампа запрет публично высказываться против участников судебного процесса по его делу. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Решение апелляционного суда округа Колумбия приостанавливает действие постановления о неразглашении информации, чтобы дать судьям время рассмотреть просьбу Трампа о более длительной приостановке ограничений, пока рассматриваются его апелляции», — заявили в суде.

В инстанции подчеркнули, что это еще не окончательное решение по апелляции Трампа, суду еще предстоит вынести решение по существу. Адвокат экс-президента США не стал комментировать ситуацию журналистам.

Судебный запрет на разглашение информации лишал Трампа возможности высказываться против сотрудников суда, прокуроров и свидетелей по делу. При этом политику разрешалось заявлять о своей невиновности и политической ангажированности судебного процесса.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе, по попытке штурма Капитолия в январе 2021 года, выборам 2020 года и незаконному хранению документов. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена.

Ранее Трампу пригрозили тюрьмой за нарушение приказа суда.