Москвичам рассказали, когда ждать похолодания

Похолодание ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Специалист отметил, что уже в ближайшие дни температура воздуха в столице вернется к типичным для ноября значениям. В начале недели столбики термометров будут показывать около +9°C, но уже к воскресенью температура воздуха опустится до +1°C.

Как сказал Вильфанд, воздушные массы с запада и юго-запада должны постепенно вытеснить теплые воздушные потоки. Однако 7 ноября в Москве и области все еще будет довольно тепло — синоптики прогнозируют температуру воздуха от +4°C до +9°C. Более того, днем ожидается +11°C тепла и дождь.

По словам эксперта, на следующий день жителей города ждет аналогичная погода. Он не исключил, что 9 ноября пройдет небольшой дождь и столбики термометров будут показывать от +4°C до +9°C.

Тем не менее Вильфанд предупредил, что уже в выходные станет холоднее. Прогнозируемую на эти дни погоду он назвал «нормальной для ноября».

«10-12 ноября приближение к нормальной погоде, но все равно температурный фон прогнозируется выше нормы примерно на 2°C. <...> Ночные температуры от -1°C до +4 °C, днем от +1°C до +6°C. Среднесуточная температура будет около 2-3°C», — уточнил специалист.

Ранее москвичам рассказали о погоде 4 ноября в День народного единства.