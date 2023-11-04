Москвичам рассказали, какая погода ожидается в День народного единства

Небольшой дождь и до +8 градусов ожидаются в Москве в День народного единства. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В течение дня в столице синоптики прогнозируют температуру 6-8 градусов тепла. Но уже в ночь на 5 ноября столбик термометра может опуститься до +6 градусов, пойдет дождь.

В Подмосковье 4 ноября температура воздуха сохраниться в пределах от +3 до +8 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до +3 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление достигнет 747 мм ртутного столба.

2 ноября в Москве был установлен второй температурный рекорд за сутки. По словам синоптика Михаил Леуса, предыдущий рекорд тепла для этой даты в 12,2°С был зафиксирован в 1942 году. Он напомнил, что метеонаблюдения в Москве ведутся с 1877 года.

Также синоптик Александр Шувалов рассказал, когда в Москву вернутся холода и снегопады.

Ранее синоптики пообещали новую волну бабьего лета.