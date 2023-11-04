Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, какая погода ожидается в День народного единства

Гидрометцентр РФ: теплая погода с небольшим дождем ожидаются в Москве 4 ноября

close
100%
Freepik.com

Небольшой дождь и до +8 градусов ожидаются в Москве в День народного единства. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В течение дня в столице синоптики прогнозируют температуру 6-8 градусов тепла. Но уже в ночь на 5 ноября столбик термометра может опуститься до +6 градусов, пойдет дождь.

В Подмосковье 4 ноября температура воздуха сохраниться в пределах от +3 до +8 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до +3 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление достигнет 747 мм ртутного столба.

2 ноября в Москве был установлен второй температурный рекорд за сутки. По словам синоптика Михаил Леуса, предыдущий рекорд тепла для этой даты в 12,2°С был зафиксирован в 1942 году. Он напомнил, что метеонаблюдения в Москве ведутся с 1877 года.

Также синоптик Александр Шувалов рассказал, когда в Москву вернутся холода и снегопады.

Ранее синоптики пообещали новую волну бабьего лета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий