Бывшему полицейскому из Саратова, устроившему дебош в ночном клубе, дали условный срок

В Саратове осудили экс-полицейского, который устроил дебош в ночном клубе. Об этом пишет aif.ru, ссылаясь на сообщение областной прокуратуры.

20 августа 26-летний горожанин находился в местном ночном клубе и вызывающе себя вел, демонстрируя окружающим свое служебное удостоверение.

Мужчину обезвредили, он оказался сотрудником МВД. При задержании правоохранитель оказал сопротивление и напал на своего коллегу, причинив тому закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Во время следствия фигуранта уволили из органов внутренних дел. На суде мужчина признался в применении насилия в отношении представителя власти и получил условный срок. Следующие два года он будет находиться на испытательном сроке.

Ранее бывший сотрудник МВД пнул полицейского ногой по лицу и получил штраф.