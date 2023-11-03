В Югре судебные приставы конфисковали четырех медведей

В ХМАО судебные приставы конфисковали медведей по решению суда. Сообщение об этом появилось на сайте регионального управления ФССП.

Индивидуальный предприниматель содержал четырех особей бурого медведя в культурно-зрелищных целях, допуская при этом многочисленные нарушения. Животные питались без разработки и утверждения кормового рациона, их вольеры, площадь которых была меньше разрешенной, хозяин не убирал, а также не заключал необходимый в таких случаях договор с ветеринаром.

Заводчика уже вызывали в суд с требованием устранить нарушения, но посетившие его «гостиницу» для медведей судебный пристав-исполнитель и специалист Федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору убедились, что югорчанин так и не улучшил животным условия проживания.

«Центральный аппарат Росприроднадзора определил дальнейшую судьбу медведей. Поскольку возврат конфискованных диких животных, ранее обитающих в неволе невозможен в дикую среду обитания, судебные приставы совместно с представителями Ветеринарного надзора организовали перемещение животных в Республику Татарстан на территорию смешанного сельского хозяйства ООО «Хузангаевское». Исполнительное производство окончено, теперь животные находятся в безопасности», — заверили приставы.

Как пишет URA.RU, одна из конфискованных медведиц в 2021 году сбежала от хозяина и атаковала случайного мужчину. Чтобы поймать зверя, ему пришлось ввести дозу снотворного.

Ранее гулявший по Каспийску четырехмесячный медвежонок оказался ручным.