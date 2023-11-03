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Путин назвал острой проблему абортов

Путин о проблеме абортов в России: вопрос, что с этим делать

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Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Проблема абортов в России является острой, и необходимо решить вопрос, что с ней делать — запретить продажу препаратов для прерывания беременности или улучшать поддержку семей, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.

«Конечно, проблема абортов — она такая, острая. Вопрос, что с этим делать. Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или же улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, социального обслуживания, реальных заработных плат, помощи молодым семьям по приобретению жилья, по другим направлениям, материальной помощи молодым студенческим семьям», — задался вопросом глава государства.

Президент отметил, что есть много направлений по поддержке материнства и детства, и за соцблок отвечает российское правительство. По словам Путина, за последние годы государство много сделало для поддержки таких семей. Этому нужно постоянно уделять внимание, подчеркнул лидер страны.

27 октября в России предложили проводить аборты только после согласия отца ребенка. Также, по мнению автора инициативы, надо изменить срок, при котором аборт можно проводить по желанию женщины: с 12 до 8 недель.

Позднее врачи рассказали о последствиях уменьшения срока для проведения аборта. Уменьшение срока для искусственного прерывания беременности по желанию женщины до 8 недель грозит несвоевременным выявлением опасных патологий, уверены специалисты.

Ранее в Госдуме заявили о планах запретить аборты в частных клиниках.

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