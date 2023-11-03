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Японский сейсмолог предрек Турции еще более сильное землетрясение

Сейсмолог Мориваки: в Турции может случиться еще более сильное землетрясение

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Ronen Zvulun/Reuters

В регионе Турции, прилегающем к Мраморному морю, может случиться землетрясение магнитудой 7,9. Об этом заявил японский эксперт Йошинори Мориваки. По его словам, которые приводит «Ридус», потери могут в два-три раза превысить февральские.

По мнению сейсмолога, наиболее разрушительные землетрясения возможны в Бингеле, Битлисе, Карлыове, Мармарисе, Муше и Измире.

При этом он усомнился в том, что землетрясения могут повториться на юго-востоке Турции.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных стран.

В августе ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр заявлял, что страна вступает в период разрушительных землетрясений. Он напомнил о высокой вероятности опасных подземных толчков в Стамбуле и посоветовал начать серьезную работу в этом направлении.

В конце лета в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземных толчков находился в 101 километре к северо-западу от города Аксарай, в котором проживает 152 тыс. человек.

Ранее землетрясение зафиксировали у берегов Камчатки.

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