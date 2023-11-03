Иностранца задержали за попытку изнасилования подростка

В Новой Москве мигранта из Таджикистана подозревают в попытке изнасилования 15-летней девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в деревне Богородское. По предварительной информации, иностранец проник на территорию дома в тот момент, когда внутри не было родителей. После этого он набросился на подростка и ушел с ней в баню, где попытался изнасиловать.

Девушка смогла отбиться и запереться с семилетним братом в комнате, после чего обратилась в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого.

На допросе мужчина сообщил, что не приставал к девушке, но в результате подросток опознала его на очной ставке.

Ранее в Башкирии школьница забеременела после изнасилования.