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В Петербурге сотрудница МВД обвинила своего начальника в домогательствах

Сотрудница полиции Петербурга обвинила своего начальника в харассменте

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге служащая МВД заявила, что ее начальник «устроил ей ад» на работе из-за отказа в интимной близости. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина рассказала, что с первого дня службы в отделе полиции Василеостровского района к ней стал приставать ее непосредственный начальник. Майор старшего инспектора не заинтересовал, и та ответила ему отказом. После этого старший по званию стал издеваться над девушкой всеми возможными способами.

По словам пострадавшей, мужчина составил от ее имени рапорт на отзыв с отпуска, через базы МВД получал сведения о ее передвижениях, уничтожал ее заявления на дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом, которого она воспитывает одна.

Сотрудница МВД утверждает, что майор угрожал ей напрямую и обещал «сделать службу невыносимой». Она считает, что своим поведением мужчина порочит честь сотрудника органов внутренних дел, и уже написала заявление в прокуратуру.

Ранее российского баскетболиста обвинили в харассменте.

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