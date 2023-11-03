Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На блогера Аяза Шабутдинова возбудили уголовное дело о мошенничестве

МВД возбудило на блогера Шабутдинова уголовное дело о мошенничестве

На блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Апартаменты, где расположился блогер после прилета из другой страны, сотрудники полиции обыскали с понятыми. Сотрудники вскрыли сейф и нашли крупную сумму наличными.

Предварительно установили, что инфлюенсер вместе с сообщниками работал от имени нескольких юридических лиц. Он обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Через агрессивный маркетинг блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес.

Выяснилось, что под видом образовательного курса блогер просто рассказывал бизнесменам историю своего успеха и призывал верить в себя.

«Имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы», — добавили в ведомстве.

3 ноября Аяза Шабутдинова задержали в его московской квартире после прилета блогера из Австрии.

Ранее суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий