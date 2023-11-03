В СК оценили ущерб от беспорядков в аэропорту в сотни миллионов рублей

В Следственном комитете назвали примерную сумму ущерба массовых беспорядков в Махачкале. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

По предварительным подсчетам, устроившие беспорядки люди причинили ущерб на сотни миллионов рублей.

«Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы», — сообщается в публикации.

На данный момент установлены личности более чем 20 участников произошедшего. В ведомстве напомнили, что за участие в массовых беспорядках виновные могут получить до восьми лет лишения свободы.

Инцидент произошел 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за регулярного рейса из Таль-Авива. Более сотни человек прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Позднее правоохранители вытеснили их.

Ранее в Австралии женщина выбежала на взлетную полосу и сорвала рейс.