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Эксперты объяснили, почему российские компании любят новогодние корпоративы

НR-эксперт Лоикова: на организацию новогодних корпоративов компании не скупятся

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Кадр из видео/Алиса Вокс/Youtube

Российские компании традиционно не скупятся на организацию новогодних корпоративов, сообщила независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Многие в этом году отказались от празднования дней рождения компаний, однако не от Нового года, так как в этом случае особое значение имеет психоэмоциональное состояние работников, пояснила она в беседе с телеканалом «360».

Тенденция празднования дней рождения компаний снизилась на 20%, отметила Лоикова. «Но Новый год — это подведение итогов за год: мы молодцы, мы постарались, поработали. На это стараются не скупиться», — добавила она.

Для сотрудников такие праздники являются способом поднять настроение перед новыми целями, считает специалист. Для них имеет значение факт того, что после завершения года, впереди будет что-то лучшее.

Помимо этого, на протяжении последних трех лет появилась новая тенденция – компании стали оплачивать своим работникам услуги психологов, чтобы помочь им быть более стрессоустойчивыми во время «огромной турбулентности».

Напомним, по подсчетам экспертов, стоимость проведения новогодних корпоративов в этом году вырастет примерно на 10–15%.

Бюджет на проведение новогодних корпоративов, согласно недавно проведенному исследованию, заложили 32% российских компаний.

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